Люди спали, когда россияне накрыли ракетами Чугуев: какая ситуация в Харьковской области

Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковщину, на этот раз пострадал Чугуев. В результате ракетного удара погибли спавшие в своих домах люди.

Какая ситуация в Харьковской области

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Она говорит, что для Харькова ночь и утро прошли относительно спокойно. Однако оккупанты снова обстреливали область.

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По ее словам, около 4 утра оккупанты мощно обстреляли Чугуев. Ракеты разбили школу, магазин, админздание и несколько частных домов. К сожалению, есть погибшие – двое мужчин и женщина.

Погибли супруги и их сосед, просто мирно спавшие в своих домах, когда россияне накрыли ракетами город,

– говорит журналистка.

На месте происшествия продолжают разбирать масштабные завалы. После этого эксперты смогут сказать, чем обстреляли Чугуев.



Россияне выпустили ракеты по Чугуеву, погибли люди / Фото ГСЧС

Кроме того, одна из ракет попала прямо в землю, там образовалась воронка диаметром более 14 метров.

Как отметила Анна Черненко, по Харькову оккупанты обычно бьют снарядами из ЗРК С-300 – это система защиты, а не обстрела. Ее россияне перенастроили и бьют по украинским городам. "Некоторые эксперты говорят, что у них нехватка каких-либо более стоимостных ракет, поэтому они перестраивают такое оружие", – добавила она.

Часто ракеты не долетают и падают в россии

Корреспондентка отметила, что ночью Харьков не обстреливали, хотя люди видели, как вылетали ракеты из Белгородской области.

Мы ожидали ракетных ударов, потому что жители Салтовки постоянно видят, как из белгородской области по нам вылетают ракеты. Но в очередной раз эти ракеты не долетели, они падали на территории россии,

– рассказала Черненко.

Анна Черненко об обстреле Чугуева и ситуации в Харьковской области:



Кстати, известно, что российские военные выпустили по Чугуеву 4 ракеты. По предварительной информации, удар враг нанес из-под Белгорода.