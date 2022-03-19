Люди на своих авто или пешком выходят из Мариуполя, – Верещук

Уже около 190 тысяч украинцы выехали из мест боевых действий через гуманитарные коридоры. Частично работает эвакуационное направление Мариуполь – Запорожье.

Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. В настоящее время Мариуполь героически обороняется от русских захватчиков.

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"Отчасти работает Мариуполь – Запорожье, где люди своими авто или пешком выходят из заблокированного россиянами Мариуполя. Мы их ищем в Мангуше, Бердянске, пытаемся помочь и довести до Запорожья", – сказала Ирина Верещук.

В то же время министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила, что 19 марта в Киевской области сработали почти все эвакуационные направления, кроме Бородянки. На соответствующее направление не удалось выехать автобусами, но они остановились на полпути и утром начнут снова двигаться.

Также сработала эвакуация в Луганской области. Выехали оттуда почти тысяча человек. Гуманитарную помощь, которая поехала к остающимся там людям – тоже доставили.

Брифинг Ирины Верещук по состоянию на утро 19 марта: смотрите видео