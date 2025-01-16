Президент Зеленский рассказал о результатах использования дальнобойного оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера польским СМИ.
Смотрите также Как синусоида, – Зеленский рассказал, где на фронте ситуация самая сложная
Мы наносили дальнобойные удары
Владимир Зеленский отметил, что люди всегда хотят чуда и считают, что после открытия дальнобойных возможностей для Украины, оно сразу будет.
Прежде всего мы нанесли дальнобойные удары тем, что у нас было. Были уничтожены склады с оружием, центры управления. Это очень важно,
– подчеркнул он.
Зеленский также отметил, что дальнобойность дала свой результат и большое количество потерь России на Курщине тоже не просто так.
Если бы у нас не было дальнобойных ударов, я не знаю, какой был бы результат,
– сказал президент.
Он еще раз повторил, что дальнобойность очень помогла Украине, однако и этого недостаточно, чтобы уничтожить все объекты, о которых известно Украине.