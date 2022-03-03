"Люди, вы невероятны": украинцы собрали 80 миллионов гривен на армию через Дию

Из-за войны России против Украины граждане изрядно сплотились, чтобы помочь армии защитить наше государство. В частности, в приложении "Дия" украинцы уже собрали для ВСУ 80 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Следует заметить, что помощь в криптовалюте также выросла.

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По словам министра, мировое криптосообщество собрало для Украины почти 55 миллионов долларов.

Люди, вы невероятны. Весь мир видит, какие мы сплоченные и объединяются вокруг нас,

– отметил Федоров.

Все официальные реквизиты счетов для помощи Вооруженным силам Украины, от фондов до криптокошельков, узнайте по ссылке.

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