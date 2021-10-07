Люди выбегали на улицы: в курортном регионе Хорватии произошло мощное землетрясение

Вечером 6 октября в хорватской Далмации произошло мощное землетрясение. По разным данным его магнитуда была в пределах 4,6 – 5,1 по шкале Рихтера.

Подземные толчки такой силы довольно ощутимы для человека. Их эхо зафиксировали даже в соседней Боснии и Герцеговине.

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Эпицентр землетрясения расположен в 39 километрах к северо-востоку от Сплита и в 19 километрах к юго-западу от Ливно, что в Боснии и Герцеговине, на глубине 5 километров.

Так, подземные толчки ощущались в:

Сплите,

Макарске,

Шибенике

на Хваре,

в других городах региона, и в районах Боснии и Герцеговины вблизи границы с хорватской Далмацией.

Как пишет издание Vecernji List, серьезных материальных убытков землетрясение не нанесло. Однако, почувствовав сильные толчки, напуганные жители выбежали на улицы. К счастью, никто не пострадал.

В последний раз землетрясение в Хорватии зафиксировали 8 июня. Тогда его магнитуда составляла 4,8. Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 10 километров в 14 километрах к юго-востоку от хорватского города Шибеник. На обнародованных в сети кадрах видно, что подземные толчки были довольно мощными.