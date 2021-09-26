Люди вышли на митинги против COVID-паспортов в Нидерландах

Протестующие собрались в субботу, 25 сентября, на улицах нескольких городов Нидерландов. Люди недовольны тем, что с этого дня в стране начали действовать так называемые "коронавирусные пропуска".

Эти документы стали обязательными для доступа к барам, ресторанам, театрам и тому подобного. В них должен быть QR-код, который доказывает вакцинацию или наличие отрицательного теста.

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В Нидерландах протестуют против обязательного COVID-паспорта

Новое требование показать пропуск (в котором указано на вакцинацию против коронавируса или об отрицательном тесте на него) для доступа к барам, ресторанам и прочее вызвало у части населения Нидерландов недовольство.

Люди вышли на митинг 25 сентября (в день введения изменений). Впрочем, как отметили журналисты, протестующих вряд ли было больше тысячи на самом массовом митинге.

К слову, в Нидерландах некоторые антикоронавирусные мероприятия даже ослабили, как отметили в Dutch News: например, ношение масок стало обязательным только в транспорте, а в школах это отменили.

большинство голландцев, как свидетельствуют опросы общественного мнения, поддерживают введение COVID-паспортов. С другой стороны, примерно половина владельцев заведений питания говорят, что принципиально не будут просить клиентов доказательства вакцинации.

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