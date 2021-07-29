СМИ сообщили, что местные жители неоднократно жаловались на трюки, которые пилот выполнял прямо над домами. Те, кто живут возле аэродрома, просили не летать над их жилищами.

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Полеты Табанюк начал утром 28 июля

Полеты в день трагедии – 28 июля – начались около 10 утра. Очевидица событий Людмила Непийвода рассказала, что самолет выполнял трюки над Прутом.

Видела, что делает "бочку","мертвую петлю". Потом первый раз пролетел очень низко прямо над жилыми домами. Я еще возмутилась, что опять самолет носится над нашими крышами,

– сказала женщина.

Уже после этого самолет пролетел горизонтально, выровнялся и упал вниз. Почти сразу послышался взрыв, а потом – еще один.

Самолет упал между гаражом и стеной дома

Воздушное судно упало между гаражом и стеной дома. К счастью, мать и двое детей находились в другом конце, и им удалось выскочить на улицу. Пока ехали спасатели, огонь перекинулся на крышу и второй этаж.

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Обратите внимание! Дом, на который упал самолет Табанюка, недавно отремонтировали. Помещение горело в результате поджога.

Табанюку принадлежал аэродром в Коломые

Аэродром, совладельцем которого был Табанюк, расположен в Коломые. Здесь туристы могли брать уроки мастерства полета и просто полетать вместе с опытным пилотом. Двое из трех погибших хасидов прибыли из США, еще один – из Британии. В Коломые они посещали местные святыни. Погибшим было лишь по 20 лет.

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