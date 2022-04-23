Заместитель городского головы Петр Андрющенко рассказал, как оккупанты воплощают свои планы срыва эвакуации в реальность. Они вводят людей в заблуждение благодаря специально созданным телеграммам-каналам.

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Почти с первых дней эвакуации из Мариуполя появилось много телеграмм-каналов типа "Гуманитарный коридор". По запросу он выдавал много информации об эвакуации. Дублировал нашу или подавал очень сомнительную,

– говорит Андрющенко.

По его словам, было предположение, что это работа россиян, чтобы сформировать общественное мнение, но не все верили. Но теперь уже никто не прячется.

Андрющенко говорит, что каналы переименовываются. Их представляют от "мы бывшие работники исполкома" и там звучит российская пропаганда. Большинство мариупольцев оставили подписку. Но несколько десятков тысяч человек покинули его, когда все стало ясно.

Российские кафиры проигнорировали договоренности

Еще один телеграмм-канал MRPL.CITY описал, что происходило в городе и как россияне подло поступили. Подробности рассказывают, ссылаясь на источник в переговорной группе.

Представитель российской стороны сначала дал информацию о 10 автобусах, которые в 10:00 должны были забрать мариупольцев на кольце возле ТРЦ "ПортСити". Потом он скрылся и не выходил на связь.

Несколько часов около 200 человек ждали автобусов. В 14:00 переговорщик сообщил, что на месте никого нет, хотя люди продолжали ждать. Тогда сказал, что и "автобусы куда-то подевались".

"Как выяснилось, кафиры организовали эвакуацию только от Метро, ​​проигнорировав договоренности. Мариупольцы не понимали, откуда можно поехать и куда. От Метро людей эвакуировали в Докучаевск на оккупированную территорию. Россияне сказали, что эвакуации на украинскую территорию" – объясняют в мариупольском телеграмм-канале.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Город находится в блокаде русскими военными. Его постоянно обстреливают, в Мариуполе не осталось уцелевших построек. Приблизительно там находится 100 тысяч мирных людей.

Мариуполь героически держит полк "Азов", морская пехота, пограничники и другие воины. Для людей же нужен гуманитарный коридор, потому что там гуманитарная катастрофа.

Эвакуацию назначают уже несколько дней, но она не всегда успешна. Людей просят собираться возле ТЦ "Порт-Сити" . Но россияне устраивают провокации, в частности, организовали параллельный вывоз в Россию.

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