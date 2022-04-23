Заступник міського голови Петро Андрющенко розповів як окупанти втілюють свої плани зриву евакуації в реальність. Вони вводять людей в оману завдяки спеціально створеним телеграм-каналам.

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Майже з перших днів евакуації з Маріуполя з'явилось багато телеграм-каналів на кшталт "Гуманітарний коридор". На запит він видавав багато інформації про евакуацію. Дублював нашу або подавав дуже сумнівну,

– каже Андрющенко.

За його словами, були припущення, що це робота росіян аби сформувати суспільну думку, але не всі вірили. Але тепер вже ніхто не ховається.

Андрющенко каже, що канали перейменовуються. Їх подають від "ми колишні працівники виконкому" і там звучить російська пропаганда. Більшість маріупольців залишила підписку. Але кілька десятків тисяч людей покинули його, коли все стало зрозуміло.

Російські окупанти проігнорували домовленості

Ще один телеграм-канал MRPL.CITY описав, що відбувалось в місті та як росіяни підло вчинили. Деталі розповідають, посилаючись на джерело в переговорній групі.

Мовиться, що представник російської сторони спочатку дав інформацію про 10 автобусів, які о 10:00 мали забрати маріупольців на кільці біля ТРЦ "ПортСіті". Потім він зник і не виходив на зв'язок.

Кілька годин близько 200 людей чекали на автобуси. О 14.00 переговорник повідомив, що на місці нікого немає, хоча люди продовжували чекати. Тоді сказав, що й "автобуси кудись поділися".

"Як з'ясувалося, окупанти організували евакуацію лише від Метро, ​​проігнорувавши домовленості. Маріупольці не розуміли, звідки можна поїхати і куди. Від Метро людей евакуювали до Докучаєвська на окуповану територію. Росіяни сказали, що евакуації на українську територію не буде", – пояснюють у маріупольському телеграм-каналі.

Ситуація в Маріуполі: коротко

Місто перебуває в блокаді російськими військовими. Його постійно обстрілюють, в Маріуполі не залишилось вцілілих будівель. Приблизно там перебуває 100 тисяч мирних людей.

Маріуполь героїчно тримає полк "Азов", морська піхота, прикордонники та інші вояки. Для людей же потрібен гуманітарний коридор, бо там гуманітарна катастрофа.

Евакуацію призначають вже кілька днів, але вона не завжди успішна. Людей просять збиратися біля ТЦ "Порт-Сіті". Але росіяни влаштовують провокації, зокрема, організували паралельний вивіз у Росію.

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