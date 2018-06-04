Люди бывают странные – это нормально, но с Савченко ситуация иная, – Дейнега

Я с самого начала говорил, что от Савченко ничего хорошего не стоит ждать. Такие выводы сделал после того, как услышал отзывы людей, которые с ней служили.

Об этом рассказал в эфире 24 канала основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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"Они рассказывали о некоторых ее поступках и стало понятно, что с ней будет что-то очень не в порядке. Что именно случится, было трудно предсказать. Многие военные, когда она была в плену РФ, очень сильно удивлялись, что именно этого человека мы сделали героем", – сказал волонтер.

Он также добавил, что решился высказать мнение после того, как Савченко вручили орден героя.

И в тот момент я молчал, потому что была вероятность, что она не выйдет из плена. Для чего разбивать иллюзию. В нашей войне много мифов. Но, когда ее выпустили и президент полетел ее встречать, сразу дал орден героя и тогда меня сорвало, я не мог молчать. Я об этом написал и в меня полетело очень много народного гнева от людей, которые кричали, что Савченко станет президентом,

– отметил Дейнега.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.



15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Таким образом, под стражей политик пробудет до 13 июля.