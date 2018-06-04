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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Люди бувають дивні – це нормально, але з Савченко ситуація інакша, – Дейнега

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Надія Савченко
Надія Савченко / 24 Канал

Я з самого початку говорив, що від Савченко нічого хорошого не варто чекати. Такі висновки зробив після того як почув відгуки людей, які з нею служили.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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"Вони розповідали про певні її вчинки і стало зрозуміло, що з нею буде щось дуже невпорядку. Що саме трапиться, було важко передбачити. Багато військовий, коли вона була в полоні РФ, дуже сильно дивувалися, що саме цю людину ми зробили героєм", – сказав волонтер.

Він також додав, що наважився висловити думку після того, як Савченко вручили орден героя.

І в той момент я мовчав, бо була вірогідність, що вона не вийде з полону. Для чого розбивати ілюзію. В нашій війні багато міфів. Але, коли її випустили і президент полетів її зустрічати, одразу дав орден героя і тоді мене зірвало, я не міг мовчати. Я про це написав і у мене полетіло дуже багато народного гніву від людей, які кричали, що Савченко стане президентом,
– зазначив Дейнега.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

Теги: Надія Савченко Новини України Новини політики Волонтери Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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