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      Люди несознательные: как реагируют на результаты экзит-полов в США

      723 Читати новину українською

      Президента Украины 21 апреля выбирали в 72 странах мира. В США в Вашингтоне высокой явки нет. В общем зареестрированы 7 тысяч человек, но пришли только около 400.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

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      Такая же ситуация была во время первого тура. Объясняется это тем, что в США большие расстояния до участков. Некоторым нужно преодолеть больше двух тысяч километров, например, из Техаса – это очень дорого.

      Люди приходят с вербой в вышиванках, говорят, что, несмотря на то, что знают результаты экзит-полов, хотят выполнить свой гражданский долг. Большинство из них негативно реагируют на возможную победу Владимира Зеленского.

      Я надеялся, что так не будет (лидерство Зеленского). Однако это было ожидаемо,
      – сказал Руслан, который голосует в США.

      "Неожиданные результаты. Никто не надеялся, что будет такая разница. Однако, это пока данные экзит-полов", – сказала украинка Валентина

      Явка очень низкая, особенно на Западе Украины. Думаю, это тоже повлияло на результаты. Очень обидно, что люди настолько несознательные,
      – отметила украинка Катерина, которая находится в США.

      Однако, как отметил журналист, все воспринимают Владимира Зеленского как президента, потому что выборы были проведены согласно всем международным стандартам. Их уже назвали прозрачными, без больших нарушений.

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      Люди желают стать ему слугой народа, потому что президент – это нанятый народом Украины работник.

      вибори 2019 другий тур зеленський
      Результаты экзит-полов

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      21 апреля
      108796
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Петр Порошенко Михаил Саакашвили
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