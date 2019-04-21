Люди несознательные: как реагируют на результаты экзит-полов в США

Президента Украины 21 апреля выбирали в 72 странах мира. В США в Вашингтоне высокой явки нет. В общем зареестрированы 7 тысяч человек, но пришли только около 400.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины

Такая же ситуация была во время первого тура. Объясняется это тем, что в США большие расстояния до участков. Некоторым нужно преодолеть больше двух тысяч километров, например, из Техаса – это очень дорого.

Люди приходят с вербой в вышиванках, говорят, что, несмотря на то, что знают результаты экзит-полов, хотят выполнить свой гражданский долг. Большинство из них негативно реагируют на возможную победу Владимира Зеленского.

Я надеялся, что так не будет (лидерство Зеленского). Однако это было ожидаемо,

– сказал Руслан, который голосует в США.

"Неожиданные результаты. Никто не надеялся, что будет такая разница. Однако, это пока данные экзит-полов", – сказала украинка Валентина

Явка очень низкая, особенно на Западе Украины. Думаю, это тоже повлияло на результаты. Очень обидно, что люди настолько несознательные,

– отметила украинка Катерина, которая находится в США.

Однако, как отметил журналист, все воспринимают Владимира Зеленского как президента, потому что выборы были проведены согласно всем международным стандартам. Их уже назвали прозрачными, без больших нарушений.

Читайте также: Как голосуют украинцы за границей: фото и видео

Люди желают стать ему слугой народа, потому что президент – это нанятый народом Украины работник.



Результаты экзит-полов