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      Как голосуют украинцы за границей: видео

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      Выборы 2019 второй тур - как голосовали за границей 21.04.2019
      Как голосуют украинцы за рубежом / Фото 24 канала

      Первый зарубежный участок на выборах президента Украины открылся в столице Австралии Канберре 20 апреля в 23 часа по киевскому времени. Последним будет принимать граждан участок в американском Сан-Франциско, где украинцы смогут отдать свой голос в 6:00 утра 22 апреля по киевскому времени.

      За границей для украинцев будет работать 101 избирательный участок в 72 странах. Во время первого тура выборов президента там проголосовали более 55 тысяч человек. Всего в реестре – 410 тысяч граждан Украины, проживающих за рубежом. ЦИК уже передала для них почти 437 тысяч бюллетеней.

      Читайте также: Второй тур выборов в Украине: когда, где и как голосовать

      Зарубежные избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины. Наибольшее количество участков – в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии. По 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты. Поэтому украинцы, которые постоянно проживают на территории РФ, смогут проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

      Таиланд

      Уже несколько часов как работают участки в Таиланде. Там украинцы могут проголосовать в посольстве Украины в Бангкоке. В прямом эфире 24 канала украинская туристка Мила Бедренец сообщила, что процедура смены места регистрации стала проще по сравнению с первым туром выборов. В частности, процесс волеизъявления облегчил и безвизовый режим с Таиландом.

      Утром на участке было довольно мало людей, мы проголосовали одни из первых. Известно, что всего на участке зарегистрированы 210 человек, что на 20 человек больше, чем в первом туре,
      – заметила Мила.

      Смотрите видео: как голосуют в Таиланде


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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Таиланд
      Источник: 24 канал
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