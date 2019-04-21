Люди несвідомі: як реагують на результати екзит-полів у США
Президента України 21 квітня обирали у 72 країнах світу. У США у Вашингтоні високої явки немає. Загалом зареєсстровано 7 тисяч людей, але прийшло тільки близько 400.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.
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Така ж ситуація була під час першого туру. Пояснюється це тим, що у США великі відстані до дільниць. Декому треба подолати більше двох тисяч кілометрів, наприклад, з Техасу – це дуже дорого.
Люди приходять з вербою у вишиванках, кажуть, що незважаючи на те, що знають результати екзит-полів, хочуть виконати свій громадський обов'язок. Більшість з них негативно реагують на можливу перемогу Володимира Зеленського.
Я сподівався, що так не буде(лідерство Зеленського). Проте це було очікуване,
– сказав Руслан, який голосує у США.
"Неочікувані результати. Нхто не сподівався, що бкде така різниця. Проте, це поки дані екзит-полів", – сказала українка Валентина
Явка людей дуже низька, особливо на Заході України. Умаю, це теж вплинуло на результати. Джуе прикро, що люди настільки несвідомі,
– зазначила українка Катерина, яка перебуває у США.
Проте, як зазначив журналіст, всі сприймають Володимира Зеленського як президента, бо вибори були проведені згідно усіх міжнародних стандартів. Їх уже назвали прозорими, без великих порушень.
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Люди бажають стати йому слугою народу, бо президент – це найманий працівник народом України.
Результати екзит-полів