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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Люди несвідомі: як реагують на результати екзит-полів у США

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      Президента України 21 квітня обирали у 72 країнах світу. У США у Вашингтоні високої явки немає. Загалом зареєсстровано 7 тисяч людей, але прийшло тільки близько 400.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

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      Така ж ситуація була під час першого туру. Пояснюється це тим, що у США великі відстані до дільниць. Декому треба подолати більше двох тисяч кілометрів, наприклад, з Техасу – це дуже дорого.

      Люди приходять з вербою у вишиванках, кажуть, що незважаючи на те, що знають результати екзит-полів, хочуть виконати свій громадський обов'язок. Більшість з них негативно реагують на можливу перемогу Володимира Зеленського.

      Я сподівався, що так не буде(лідерство Зеленського). Проте це було очікуване,
      – сказав Руслан, який голосує у США.

      "Неочікувані результати. Нхто не сподівався, що бкде така різниця. Проте, це поки дані екзит-полів", – сказала українка Валентина

      Явка людей дуже низька, особливо на Заході України. Умаю, це теж вплинуло на результати. Джуе прикро, що люди настільки несвідомі,
      – зазначила українка Катерина, яка перебуває у США.

      Проте, як зазначив журналіст, всі сприймають Володимира Зеленського як президента, бо вибори були проведені згідно усіх міжнародних стандартів. Їх уже назвали прозорими, без великих порушень. 

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      Люди бажають стати йому слугою народу, бо президент – це найманий працівник народом України.

      вибори 2019 другий тур зеленський
      Результати екзит-полів

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      21 квітня
      34849
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Петро Порошенко Міхеїл Саакашвілі
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