В частности там нет реальных санкций, которые помогли бы демонополизации и развитию экономики. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны и экс-министр финансов Александр Данилюк.

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Данилюк: В законе об олигархах есть только давление на крупный бизнес

По его словам, в документе лишь есть давление на представителей крупного бизнеса, которых можно назвать олигархами, чтобы они лишились своих медийных активов. Впрочем сделать они это смогут только в пользу власти. Якобы любой, кто купит эти активы, тоже становится олигархом. И потому в конце всего контроль получит Офис Президента.

Данилюк отметил, всех, кто выступал против этого закона, сразу позиционировали как сторонников олигархов. Поэтому состоялась медийная или пиаровская война. Якобы люди не любят олигархов, поэтому ОП на этом этапе бы победил.

Очень быстро люди поймут, что от этого закона мало что изменится. Им от этого точно жить лучше не стало. А дальше мы будем наблюдать некую новую игру пиаров. Александр Данилюк Бывший секретарь СНБО

Думаю, что Венецианская комиссия даст крупную оценку этому закону, – Данилюк

Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту о статусе олигарха до 15 – 16 декабря. По мнению экс-секретаря СНБО, оценка будет разгромной. Впрочем власть все равно документ менять не будет.

Они неоднократно говорили: "Венецианская комиссия даст негативную оценку, мы изменим закон". Но они этого делать не будут,

– подчеркнул он.

И добавил, что эта возможность уже упущена. Поэтому уже через 2 месяца, в декабре, об этом никто не будет думать. А власть будет обсуждать какие-то новые инициативы.

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