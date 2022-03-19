Как людям с ВИЧ получить лечение во время войны: инструкция от Минздрава

Для людей с ВИЧ антиретровирусная терапия очень важна. Однако прием необходимых препаратов по месту жительства может быть затруднен из-за военных действий. В Минздраве рассказали, что делать в таком случае.

В Министерстве здравоохранения отметили, что те, кто сменил место жительство, могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания. Для этого нужно обратиться в СПИД-Центр или кабинет "Доверие".

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Инфекционисты получат информацию о необходимой терапии

Врачи-инфекционисты или социальные работники свяжутся со СПИД-Центром в городе, где проживал пациент, и получат информацию о конкретной антиретровирусной терапии.

Для тех, кто не переезжал в другой населенный пункт, ничего измениться не должно. Антиретровирусную терапию можно продолжить получать в СПИД-Центре или в кабинете "Доверие". Речь идет о том центре, где пациент уже ранее был на учете.

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