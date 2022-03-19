У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ті, хто змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування. Для цього потрібно звернутися до СНІД-Центру або кабінету "Довіри".

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Інфекціоністи отримають інформацію щодо необхідної терапії

Лікарі-інфекціоністи або соціальні працівники зв’яжуться із СНІД-Центром у місті, де проживав пацієнт, й отримають інформацію щодо конкретної антиретровірусної терапії.

Для тих, хто не переїжджав в інший населений пункт, нічого змінитись не повинно. Антиретровірусну терапію можна продовжити отримувати в СНІД-Центрі або в кабінеті "Довіра". Мовиться про той центр, де пацієнт вже раніше був на обліку.