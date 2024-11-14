Боєць розповів 24 Каналу, що втратив дуже багато побратимів. Крім того, страшно, коли багато з них отримали поранення, а з деякими вже, на жаль, не може підтримувати зв'язок.

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Найбільше горе бійця

Боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр розповів, що викликати сльози у нього може лише одна річ на війні.

Розчулитися тільки через втрату побратимів. Це найбільше, горе з усіх, які є,

– наголосив він.

"Тунець" зауважив, що він втратив багатьох побратимів. Для нього втратити людину на війні – це не лише смерть.

Є люди, які отримали, наприклад, поранення, та вони намагаються повернутися до підрозділу.

Доволі солідна кількість, але це не тільки, наприклад, третє (3 ОШБр – 24 Канал), це у мене багато також є друзів, з якими я більше не можу контактувати

– додав він.