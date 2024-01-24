Каноистка Лузан снялась в фильме и рассказала, что мечтает победить на Олимпиаде ради Украины

Украинская каноистка Людмила Лузан мечтает стать чемпионкой Летних Олимпийских игр 2024 в Париже, чтобы привлечь внимание к Украине и борьбе украинского народа.

Об этом Лузан рассказала в короткометражном фильме, снятом при поддержке компании Ferrexpo, отмечает 24 Канал.

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Людмила Лузан родом из Ивано-Франковска, но в течение последних лет тренируется на базе гребного клуба "Гірник" в Горишних Плавнях. Именно здесь расположены главные мощности Ferrexpo в Украине, и компания активно поддерживает развитие местного спорта.

Клубом "Гірник" руководит заслуженный тренер Украины Николай Мацапура. Тренер уверен, что спортсменку ждут значительные победы.

Когда я увидел Людмилу, то почувствовал, что девушка с такими качествами предназначена стать чемпионкой,

– рассказывает Мацапура.

Фильм "Нові українські легенди. Людмила Лузан, веслувальниця-каноїстка": смотрите видео

Сама Лузан в фильме признается, что сначала планировала заниматься гимнастикой, но перешла в греблю, ведь здесь было больше перспектив.

Если бы я осталась в гимнастике, то национальный чемпионат был бы вершиной моих достижений. Однако перед тем, как убежать из дома, я попробовала греблю, и это оказалось отличным выбором. Благодаря поддержке Ferrexpo я начала свой путь к успеху,

– прокомментировала Людмила Лузан.

В настоящее время, несмотря на войну, Людмила Лузан готовится к Олимпиаде в Париже. Там она планирует завоевать золото и посвятить свою победу украинскому народу. В активе спортсменки есть серебряные и бронзовые награды в Токио 2021 года, а также победы на европейских и мировых чемпионатах.