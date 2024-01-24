Про це Лузан розповіла в короткометражному фільмі, який знято за підтримки компанії Ferrexpo, зазначає 24 Канал.

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Людмила Лузан родом з Івано-Франківська, але протягом останніх років тренується на базі веслувального клубу "Гірник" у Горішніх Плавнях. Саме тут розташовані головні потужності Ferrexpo в Україні, та компанія активно підтримує розвиток місцевого спорту.

Клубом "Гірник" керує заслужений тренер України Микола Мацапура. Тренер упевнений, що спортсменку чекають значні перемоги.

Коли я побачив Людмилу, то відчув, що дівчина з такими якостями призначена стати чемпіонкою,

– розповідає Мацапура.

Фільм "Нові українські легенди. Людмила Лузан, веслувальниця-каноїстка": дивіться відео

Сама Лузан у фільмі зізнається, що спочатку планувала займатись гімнастикою, але перейшла у веслування, адже тут було більше перспектив.

Якби я залишилась у гімнастиці, то національний чемпіонат був би вершиною моїх досягнень. Проте перед тим, як втекти з дому, я спробувала веслування, і це виявилося чудовим вибором. Завдяки підтримці Ferrexpo я розпочала свій шлях до успіху,

– прокоментувала Людмила Лузан.

Наразі, попри війну, Людмила Лузан готується до Олімпіади в Парижі. Там вона планує здобути золото й присвятити свою перемогу українському народу. В активі спортсменки вже є срібні та бронзові нагороди в Токіо 2021 року, а також перемоги на європейських та світових чемпіонатах.