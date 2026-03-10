Вымогала взятку и пьянствовала в воинской части: судью из Одессы отправили за решетку

ВАКС отправил за решетку судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан. Ее 6 марта признали виновной во взяточничестве.

Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Что известно о деле Людмилы Салтан?

Установлено, что в 2023 году Людмила Салтан требовала у истца взятку в размере 4 тысячи долларов за принятие решения в его пользу, а именно взыскание с ответчика 14 тысяч 200 долларов и 15 тысяч гривен.

Деньги она требовала срочно, потому что, как объясняла, должна была идти в отпуск.

Но истец обратился в НАБУ, а 29 марта 2023 года судью задержали во время получения взятки и вручили подозрение.

В сентябре 2024 Салтан мобилизовалась, ее назначили на должность матроса резерва запасной роты в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Но, как стало известно через месяц, она служила в другой воинской части.

В декабре того же года в Высший совет правосудия сообщили, что 27 ноября экс-судья пришла на службу пьяная. Тогда на нее составили соответствующий протокол по признакам админнарушения.

А за взяточничество она проведет за решеткой 6 лет, также ей запретили в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти.

Кроме того, частично конфискуют имущество, а именно дом площадью 451,4 метра квадратных в Одесской области и автомобиль AUDI Q8.

У осужденной есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

