Вымогала взятку и пьянствовала в воинской части: судью из Одессы отправили за решетку
- Судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан признали виновной во взяточничестве и приговорили к 6 годам заключения.
- Ей также запретили в течение 3 лет занимать государственные должности, конфисковали дом и автомобиль.
ВАКС отправил за решетку судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан. Ее 6 марта признали виновной во взяточничестве.
Об этом пишет "Слідство.Інфо".
Что известно о деле Людмилы Салтан?
Установлено, что в 2023 году Людмила Салтан требовала у истца взятку в размере 4 тысячи долларов за принятие решения в его пользу, а именно взыскание с ответчика 14 тысяч 200 долларов и 15 тысяч гривен.
Деньги она требовала срочно, потому что, как объясняла, должна была идти в отпуск.
Но истец обратился в НАБУ, а 29 марта 2023 года судью задержали во время получения взятки и вручили подозрение.
В сентябре 2024 Салтан мобилизовалась, ее назначили на должность матроса резерва запасной роты в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.
Но, как стало известно через месяц, она служила в другой воинской части.
В декабре того же года в Высший совет правосудия сообщили, что 27 ноября экс-судья пришла на службу пьяная. Тогда на нее составили соответствующий протокол по признакам админнарушения.
А за взяточничество она проведет за решеткой 6 лет, также ей запретили в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти.
Кроме того, частично конфискуют имущество, а именно дом площадью 451,4 метра квадратных в Одесской области и автомобиль AUDI Q8.
У осужденной есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор.
