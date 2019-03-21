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      Людмилу Янукович заметили в оккупированном Севастополе: фото

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      Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе
      Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе / ru.krymr.com

      Бывшую жену президента-беглеца Виктора Януковича Людмилу заметили на Братском военно-мемориальном кладбище в оккупированном Севастополе. Очевидно, женщина приехала туда на годовщину смерти сына – Виктора Януковича-младшего.

      Он умер в возрасте 33 лет. В 20 марта 2015-го мужчина провалился под лед на озере Байкал. 23 марта его похоронили на военном кладбище на аннексированном полуострове в Севастополе.

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      Сначала СМИ лишь предполагали, где похоронен Янукович-младший. И в августе 2018-го на указанном кладбище появился надгробный памятник с датами рождения и смерти младшего сына экс-президента. На памятнике также написано "Виктор Викторович Янукович", а на арке отчеканена цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".


      Бюст Виктора Януковича-младшего на кладбище в Севастополе

      Как сообщает "Крим.Реалии" за час до приезда Людмилы Янукович кладбище окружили охранники, в частности и могилу Виктора Януковича-младшего.


      Людмила Янукович приехала на годовщину смерти сына Виктора

      После побега экс-президента Украины в Россию, Людмила Янукович, вероятно, переехала в Крым. Она ведет непубличную жизнь, живет под Севастополем и занимается собственным бизнесом – владеет несколькими продуктовыми магазинами.

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      Теги: Новости Украины Людмила Янукович Янукович-младший Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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