Людмилу Янукович заметили в оккупированном Севастополе: фото

Бывшую жену президента-беглеца Виктора Януковича Людмилу заметили на Братском военно-мемориальном кладбище в оккупированном Севастополе. Очевидно, женщина приехала туда на годовщину смерти сына – Виктора Януковича-младшего.

Он умер в возрасте 33 лет. В 20 марта 2015-го мужчина провалился под лед на озере Байкал. 23 марта его похоронили на военном кладбище на аннексированном полуострове в Севастополе.

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Сначала СМИ лишь предполагали, где похоронен Янукович-младший. И в августе 2018-го на указанном кладбище появился надгробный памятник с датами рождения и смерти младшего сына экс-президента. На памятнике также написано "Виктор Викторович Янукович", а на арке отчеканена цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".



Бюст Виктора Януковича-младшего на кладбище в Севастополе

Как сообщает "Крим.Реалии" за час до приезда Людмилы Янукович кладбище окружили охранники, в частности и могилу Виктора Януковича-младшего.



Людмила Янукович приехала на годовщину смерти сына Виктора

После побега экс-президента Украины в Россию, Людмила Янукович, вероятно, переехала в Крым. Она ведет непубличную жизнь, живет под Севастополем и занимается собственным бизнесом – владеет несколькими продуктовыми магазинами.