Людмилу Янукович помітили в окупованому Севастополі: фото

Колишню дружину президента-втікача Віктора Януковича Людмилу помітили на Братському військово-меморіальному кладовищі в окупованому Севастополі. Очевидно, жінка приїхала туди на роковини смерті сина – Віктора Януковича-молодшого.

Він помер у віці 33 років. У 20 березня 2015-ого чоловік провалився під кригу на озері Байкал. 23 березня його поховали на військовому кладовищі на анексованому півострові у Севастополі.

Читайте також: Янукович планує повернутися до України

Спочатку ЗМІ лише припускали, де похований Янукович-молодший. Та у серпні 2018-ого на зазначеному кладовищі з'явився надгробний пам'ятник із датами дати народження і смерті молодшого сина екс-президента. На пам'ятнику також написано "Віктор Вікторович Янукович", а на арці викарбувана цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".



Бюст Віктора Януковича-молодшого на кладовищі у Севастополі

Як повідомляє "Крим.Реалії" за годину до приїзду Людмили Янукович кладовище оточили охоронці, зокрема і могилу Віктора Януковича-молодшого.



Людмила Янукович приїхала на роковини смерті сина Віктора

Після втечі екс-президента України до Росії, Людмила Янукович, ймовірно, переїхала до Криму. Вона веде непублічне життя, живе під Севастополем і займається власним бізнесом – володіє кількома продуктовими магазинами.