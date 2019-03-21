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      Людмилу Янукович помітили в окупованому Севастополі: фото

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      Людмилу Янукович помітили на кладовищі у Севастополі
      Людмилу Янукович помітили на кладовищі у Севастополі / ru.krymr.com

      Колишню дружину президента-втікача Віктора Януковича Людмилу помітили на Братському військово-меморіальному кладовищі в окупованому Севастополі. Очевидно, жінка приїхала туди на роковини смерті сина – Віктора Януковича-молодшого.

      Він помер у віці 33 років. У 20 березня 2015-ого чоловік провалився під кригу на озері Байкал. 23 березня його поховали на військовому кладовищі на анексованому півострові у Севастополі.

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      Спочатку ЗМІ лише припускали, де похований Янукович-молодший. Та у серпні 2018-ого на зазначеному кладовищі з'явився надгробний пам'ятник із датами дати народження і смерті молодшого сина екс-президента. На пам'ятнику також написано "Віктор Вікторович Янукович", а на арці викарбувана цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".


      Бюст Віктора Януковича-молодшого на кладовищі у Севастополі

      Як повідомляє "Крим.Реалії" за годину до приїзду Людмили Янукович кладовище оточили охоронці, зокрема і могилу Віктора Януковича-молодшого.


      Людмила Янукович приїхала на роковини смерті сина Віктора

      Після втечі екс-президента України до Росії, Людмила Янукович, ймовірно, переїхала до Криму. Вона веде непублічне життя, живе під Севастополем і займається власним бізнесом – володіє кількома продуктовими магазинами. 

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      Теги: Новини України Анексія Криму Янукович-молодший Людмила Янукович Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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