Люксембург передает Украине внедорожники "Хамви": основные характеристики

Международные партнеры продолжают помогать Украине противостоять российскому агрессору. Люксембург передаст нашим защитникам внедорожники "Хамви".

Об этом 21 ноября сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш. Детальнее о "Хамви" рассказывает 24 канал.

Кстати ВСУ впервые с начала нападения России показали Humvee в действии

Люксембург передает нашим воинам внедорожники "Хамви"

Бауш подчеркнул, что армия и Минобороны Луксембурга поддерживают Вооруженные Силы Украины. Поетому отправили дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные автомобили – Humvee.

Они ("Хамви" – 24 канал) усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– подчеркнул министр обороны Люксембурга.

Однако, сколько именно "Хамви" отправят в Украину, чиновник не уточнил.



Люксембург передает Украине "Хамви" / Фото из твиттера Франсуа Бауша

Украинские воины получат внедорожники "Хамви" / Фото из твиттера Франсуа Бауша

Что известно о "Хамви"

"Хамви" – это американский военный внедорожник повышенной проходимости, находящийся на вооружении многих стран мира. Он подходит для транспортировки и десантирования.

Его взяли на вооружение в США еще в 1980-х годах. На базе "Хамви" были созданы различные модификации: основной военный автомобиль, легкий грузовик, автомобиль скорой помощи, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины.

Все варианты имеют шасси, двигатель и трансмиссию, а также 44 взаимозаменяемые детали, установленные в разных положениях. Во внедорожнике можно перевозить военное оборудование, в частности пулеметы и пусковые установки противотанковых ракет.

"Хамви" может развивать скорость до 113 километров в час. Тактико-технические характеристики:

Длина – 4600 миллиметров

Ширина – 2100 миллиметров.

Высота – 1800 миллиметров.

Клиренс – 410 миллиметров.

Колесная база – 3300 миллиметров.

Колея задняя – 1829 миллиметров.

Колея передняя – 1829 миллиметров.

Масса – 2676 килограммов.

Полная масса – 4672 килограмма.

Грузоподъемность –2 тонны.

Вас может заинтересовать – Какое оружие Франция передает Украине: смотрите видео