Люксембург передает Украине внедорожники "Хамви": основные характеристики
Источник:твиттер Франсуа Бауша
Международные партнеры продолжают помогать Украине противостоять российскому агрессору. Люксембург передаст нашим защитникам внедорожники "Хамви".
Об этом 21 ноября сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш. Детальнее о "Хамви" рассказывает 24 канал.
Кстати ВСУ впервые с начала нападения России показали Humvee в действии
Люксембург передает нашим воинам внедорожники "Хамви"
Бауш подчеркнул, что армия и Минобороны Луксембурга поддерживают Вооруженные Силы Украины. Поетому отправили дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные автомобили – Humvee.
Они ("Хамви" – 24 канал) усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется,
– подчеркнул министр обороны Люксембурга.
Однако, сколько именно "Хамви" отправят в Украину, чиновник не уточнил.
Люксембург передает Украине "Хамви" / Фото из твиттера Франсуа Бауша
Что известно о "Хамви"
"Хамви" – это американский военный внедорожник повышенной проходимости, находящийся на вооружении многих стран мира. Он подходит для транспортировки и десантирования.
Его взяли на вооружение в США еще в 1980-х годах. На базе "Хамви" были созданы различные модификации: основной военный автомобиль, легкий грузовик, автомобиль скорой помощи, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины.
Все варианты имеют шасси, двигатель и трансмиссию, а также 44 взаимозаменяемые детали, установленные в разных положениях. Во внедорожнике можно перевозить военное оборудование, в частности пулеметы и пусковые установки противотанковых ракет.
"Хамви" может развивать скорость до 113 километров в час. Тактико-технические характеристики:
Длина – 4600 миллиметров
Ширина – 2100 миллиметров.
Высота – 1800 миллиметров.
Клиренс – 410 миллиметров.
Колесная база – 3300 миллиметров.
Колея задняя – 1829 миллиметров.
Колея передняя – 1829 миллиметров.
Масса – 2676 килограммов.
Полная масса – 4672 килограмма.
Грузоподъемность –2 тонны.
Впервые наши воины показали "Хамви" в действии 20 марта 2022 года. На обнародованных кадрах видно, как бронированный внедорожник двигается по дороге. Затем слышны выстрелы. Автомобиль поворачивает в сторону российских кафиров, а наши защитники открывают по ним огонь.
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