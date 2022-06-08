Люксембург заморозил активы подсанкционных россиян почти на 4,3 миллиарда евро

В Люксембурге банки замораживают денежные активы попавших под санкции российских граждан. Свои деньги не могут вернуть около 100 человек.

Банки и другие финансовые учреждения Великого Герцогства Люксембурга уже заморозили почти 4,3 миллиарда евро активов россиян и их попавших под санкции компаний.

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В министерстве финансов Люксембурга заявили, что февральское полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой ряд финансовых наказаний со стороны Европейского Союза, США, Великобритании и других стран. Люксембург также присоединился к санкции – почти сотня граждан России, подвергшихся экономическим ограничениям, не могут получить свои деньги и передать активы.

Активы включают банковские депозиты и ценные бумаги более 90 человек и 1100 юридических лиц, идентифицированных через реестры предприятий и компаний Люксембурга, говорится в сообщении министерства финансов Люксембурга Юрико Бакес.

По подсчетам, после месяца с начала полномасштабного вторжения Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро. После обнародования этой информации местная оппозиция выразила сомнение, что люксембургское правительство заблокировало все богатства российских олигархов и активы их компаний.

Во вторник парламентский комитет встретился с министром финансов Юрико Бакесом, чтобы рассмотреть исполнение санкций Люксембургом и их возможное влияние на финансовый сектор страны.

Законодательство Люксембурга обязывает министерства финансов и юстиции, надзорные органы и саморегулируемые организации контролировать соблюдение санкций.

За все время полномасштабной войны России против Украины Люксембург заморозил уже 4,3 млрд евро российских олигархов.

Что еще под санкциями в Люксембурге

Под санкциями находится по крайней мере один зарегистрированный в Люксембурге самолет, принадлежащий российскому олигарху Роману Абрамовичу. Реактивный подшипник Gulfstream G650ER LX-RAY, который, как полагают, стоит примерно 60 миллионов долларов, эксплуатируется компанией Global Jet Luxembourg, базирующейся в селе Эсперанж.

Второй самолет Абрамовича Boeing 787-8 стоимостью около 350 миллионов долларов также был арестован американским судьей, сообщает Министерство юстиции США в понедельник.

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