Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Это произошло в рамках санкций Евросоюза, введенных после нападения России на Украину.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Люксембурга в твиттере.

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Министр финансов страны Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против России.

По состоянию на сегодня (29 марта – 24 канал) операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро,

– говорится в сообщении.

Следует заметить, что Люксембург в марте выделил Украине 250 миллионов евро помощи из-за войны, которую развязала Россия.

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