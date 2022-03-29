Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
29 марта 2022 , 22:55Читати новину українською
Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Это произошло в рамках санкций Евросоюза, введенных после нападения России на Украину.
Об этом говорится в сообщении министерства финансов Люксембурга в твиттере.
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Министр финансов страны Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против России.
По состоянию на сегодня (29 марта – 24 канал) операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро,
– говорится в сообщении.
Следует заметить, что Люксембург в марте выделил Украине 250 миллионов евро помощи из-за войны, которую развязала Россия.
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