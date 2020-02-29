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      Люстрированного в 2015 году прокурора Киева Юлдашева суд восстановил в должности

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      Бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева освободили в 2015 году, ведь он подпадал под действие люстрации – закона об очищении власти. В феврале 2020 Днепропетровский окружной админсуд восстановил его в должности.

      Об этом свидетельствует датированное 25 февраля решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

      К теме: Решение ЕСПЧ о люстрации в Украине вступило в силу: реакция Минюста

      "Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23 марта 2015 об увольнении от должности прокурора города Киева. Восстановить на должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года", – говорится в документе. 

      Сергею Юлдашеву также выплатят компенсацию за время "вынужденного прогула". Восстановленному прокурору могли бы заплатить более полумиллиона гривен, однако нет – выплатят только 37097 гривен. Ведь после увольнения из прокуратуры тот работал преподавателем Национального авиационного университета и получал там зарплату. 

      Почему люстрированного прокурора восстановили в должности

      В своем решении суд ссылается на толкование Европейского суда по правам человека:

      • "Увольнение с занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия в узурпации власти президентом Украины (речь о Януковиче – 24 канал) не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

      Почему восстановление Юлдашева стало возможным

      • 24 марта 2015 прокурора Киева Сергея Юлдашева уволили. Он подпадал под люстрацию, потому что в 2013 – 2014 годах работал заместителем прокурора Луганской области.
      • 17 октября 2019 Европейский суд по правам человека опубликовал решение по украинскому закону "Об очищении власти": документ нарушил права чиновников.
      • Мол, то, что люди занимали государственные должности во времена президентства Януковича, не должно быть основанием для ограничения их прав.
      • В январе 2020 году Украина обжаловала решение ЕСПЧ, однако запрос украинской стороны отклонили. 25 февраля решение ЕСПЧ вступило в силу.

      Смотрите также расследования "Схем": Люстрированные чиновники Януковича получили должности по Зеленского

      Зеленский созывает Раду: СМИ выяснили, каких министров могут уволить
      28 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Прокуратура Киева Европейский суд Судьи Новости Украины Люстрация
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