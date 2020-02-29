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      Люстрованого у 2015 році прокурора Києва Юлдашева суд поновив на посаді

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      Сергій Юлдашев – прокурор Києва з червня 2014 до березня 2015 / law.nau.edu.ua

      Колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили у 2015 році, адже він підпадав під дію люстрації – закону про очищення влади. У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив його на посаді.

      Про це свідчить датоване 25 лютого рішення суду, опубліковане у Єдиному реєстрі судових рішень.

      До теми: Рішення ЄСПЛ про люстрацію в Україні набуло чинності: реакція Мін'юсту

      "Визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 23 березня 2015 року про звільнення з посади прокурора міста Києва. Поновити на посаді прокурора міста Києва з 24 березня 2015 року", – мовиться у документі. 

      Сергію Юлдашеву також виплатять компенсацію за час "вимушеного прогулу". Поновленому прокурору могли б виплатити понад пів мільйона гривень, однак ні – виплатять лише 37097 гривень. Адже після звільнення з прокуратури той працював викладачем Національного авіаційного університету й отримував там зарплату. 

      Чому люстрованого прокурора поновили на посаді

      У своєму рішенні суд посилається на тлумачення Європейського суду з прав людини:

      • "Звільнення з займаної посади, засноване на колективній відповідальності, без з'ясування конкретних виконуваних функцій та особистої участі в узурпації влади президентом України (мовиться про Януковича – 24 канал) не може бути визнано прийнятним у демократичному суспільстві".

      Чому поновлення Юлдашева стало можливим

      • 24 березня 2015 року прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили. Він підпадав під люстрацію, бо у 2013 – 2014 роках працював заступником прокурора Луганської області.
      • 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо українського закону "Про очищення влади": документ порушив права чиновників.
      • Мовляв, те, що люди обіймали державні посади за часів президентства Януковича, не повинно бути підставою для обмеження їх прав.
      • У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, однак запит української сторони відхилили. 25 лютого рішення ЄСПЛ набуло чинності.

      Дивіться також розслідування "Схем": Люстровані посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Київська прокуратура Європейський суд Судді Новини України Люстрація
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