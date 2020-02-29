Люстрованого у 2015 році прокурора Києва Юлдашева суд поновив на посаді

Колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили у 2015 році, адже він підпадав під дію люстрації – закону про очищення влади. У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив його на посаді.

Про це свідчить датоване 25 лютого рішення суду, опубліковане у Єдиному реєстрі судових рішень.

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"Визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 23 березня 2015 року про звільнення з посади прокурора міста Києва. Поновити на посаді прокурора міста Києва з 24 березня 2015 року", – мовиться у документі.

Сергію Юлдашеву також виплатять компенсацію за час "вимушеного прогулу". Поновленому прокурору могли б виплатити понад пів мільйона гривень, однак ні – виплатять лише 37097 гривень. Адже після звільнення з прокуратури той працював викладачем Національного авіаційного університету й отримував там зарплату.

Чому люстрованого прокурора поновили на посаді

У своєму рішенні суд посилається на тлумачення Європейського суду з прав людини:

"Звільнення з займаної посади, засноване на колективній відповідальності, без з'ясування конкретних виконуваних функцій та особистої участі в узурпації влади президентом України (мовиться про Януковича – 24 канал) не може бути визнано прийнятним у демократичному суспільстві".

Чому поновлення Юлдашева стало можливим

24 березня 2015 року прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили. Він підпадав під люстрацію, бо у 2013 – 2014 роках працював заступником прокурора Луганської області.

17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо українського закону "Про очищення влади": документ порушив права чиновників.

Мовляв, те, що люди обіймали державні посади за часів президентства Януковича, не повинно бути підставою для обмеження їх прав.

У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, однак запит української сторони відхилили. 25 лютого рішення ЄСПЛ набуло чинності.

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