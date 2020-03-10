Люстрированный прокурор Юлдашев вернулся на работу в Киеве

Люстрированный прокурор Януковича Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей в Киевской прокуратуре. В должности Юлдашева возобновил лично бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В пресс-службе прокуратуры города Киева сообщили, что Юлдашев провел первое совещание с коллективом.

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Служащий также поздравил работников с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.

Уверен, что мы всегда найдем понимание,

– отметил прокурор.

Напомним, что бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева уволили в 2015 году, ведь он подпадал под действие люстрации – закона об очищении власти. В феврале 2020 года Днепропетровский окружной админсуд восстановил его в должности. Также суд постановил выплатить ему компенсацию за время "вынужденного прогула" в размере 37 097 гривен.

Почему восстановление Юлдашева стало возможным?