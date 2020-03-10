Люстрированный прокурор Юлдашев вернулся на работу в Киеве
Люстрированный прокурор Януковича Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей в Киевской прокуратуре. В должности Юлдашева возобновил лично бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
В пресс-службе прокуратуры города Киева сообщили, что Юлдашев провел первое совещание с коллективом.
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Служащий также поздравил работников с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.
Уверен, что мы всегда найдем понимание,
– отметил прокурор.
Напомним, что бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева уволили в 2015 году, ведь он подпадал под действие люстрации – закона об очищении власти. В феврале 2020 года Днепропетровский окружной админсуд восстановил его в должности. Также суд постановил выплатить ему компенсацию за время "вынужденного прогула" в размере 37 097 гривен.
Почему восстановление Юлдашева стало возможным?
- Сергей Юлдашев работал прокурором Киева с 25 июня 2014 года до 23 марта 2015 года. Его уволили во время второго этапа люстрации, когда стало известно, что Юлдашев работал одним из руководителей прокуратуры Луганской области во времена Виктора Януковича.
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