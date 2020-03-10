Люстрований прокурор Юлдашев повернувся на роботу в Києві
Люстрований прокурор часів Януковича Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов'язків у Київській прокуратурі. На посаді Юлдашева поновив особисто колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
У пресслужбі прокуратури міста Києва повідомили, що Юлдашев провів першу нараду з колективом.
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Службовець також привітав працівників з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної й ефективної праці.
Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння,
– зазначив прокурор.
Нагадаємо, що колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили у 2015 році, адже він підпадав під дію люстрації – закону про очищення влади. У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив його на посаді. Також суд постановив виплатити йому компенсацію за час "вимушеного прогулу" у розмірі 37 097 гривень.
Чому поновлення Юлдашева стало можливим?
- Сергій Юлдашев працював прокурором Києва з 25 червня 2014 року до 23 березня 2015 року. Його звільнили під час другого етапу люстрації, коли стало відомим, що Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Віктора Януковича.
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