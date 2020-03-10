Люстрований прокурор Юлдашев повернувся на роботу в Києві

Люстрований прокурор часів Януковича Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов'язків у Київській прокуратурі. На посаді Юлдашева поновив особисто колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

У пресслужбі прокуратури міста Києва повідомили, що Юлдашев провів першу нараду з колективом.

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Службовець також привітав працівників з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної й ефективної праці.

Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння,

– зазначив прокурор.

Нагадаємо, що колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили у 2015 році, адже він підпадав під дію люстрації – закону про очищення влади. У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив його на посаді. Також суд постановив виплатити йому компенсацію за час "вимушеного прогулу" у розмірі 37 097 гривень.

Чому поновлення Юлдашева стало можливим?