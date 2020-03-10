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      Люстрований прокурор Юлдашев повернувся на роботу в Києві

      - Читать новость на русском
      Сергій Юлдашев / kyiv.gp.gov.ua

      Люстрований прокурор часів Януковича Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов'язків у Київській прокуратурі. На посаді Юлдашева поновив особисто колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

      У пресслужбі прокуратури міста Києва повідомили, що Юлдашев провів першу нараду з колективом.

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      Службовець також привітав працівників з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної й ефективної праці.

      Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння,
      – зазначив прокурор.

      Нагадаємо, що колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили у 2015 році, адже він підпадав під дію люстрації – закону про очищення влади. У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив його на посадіТакож суд постановив виплатити йому компенсацію за час "вимушеного прогулу" у розмірі 37 097 гривень.

      Чому поновлення Юлдашева стало можливим?

      • Сергій Юлдашев працював прокурором Києва з 25 червня 2014 року до 23 березня 2015 року. Його звільнили під час другого етапу люстрації, коли стало відомим, що Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Віктора Януковича.
      • 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо українського закону "Про очищення влади": документ порушив права чиновників.
      • Йдеться про те: якщо люди обіймали державні посади за часів президентства Януковича, це не повинно бути підставою для обмеження їхніх прав.
      • У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, однак запит української сторони відхилили. 25 лютого рішення ЄСПЛ набуло чинності.
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      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Судді Європейський суд Київська прокуратура Люстрація
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