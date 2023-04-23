Кроме того, он назвал основные просчеты Путина. Остин утверждает, что развязанная Россией война стала причиной расширения НАТО.

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Путинская тактика сработала против него

Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина крепка при поддержке своих партнеров. Путин думал, что наше единство разрушится, но жестокая война, которую начала Россия, только сблизила нас,

– сказал министр обороны США.

Кроме того, Остин также приветствовал нового члена НАТО, Финляндию, в Рамштайне и напомнил, что в скором времени к Альянсу присоединится еще одна страна.

"Я замечу, что уже давно участвующая в этой контактной группе Финляндия сегодня здесь как новый союзник по НАТО. Подозреваю, что Швеция вскоре придет за ней", – предположил Остин.

Он констатировал, что подобные процессы разъясняют ситуацию еще больше. Ведь расширение НАТО – это не причина, а исход войны, развязанной Путиным.

Очередная встреча "Рамштайна": результаты