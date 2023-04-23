Крім того, він назвав основні прорахунки Путіна. Остін стверджує, що розв'язана Росією війна стала причиною розширення НАТО.

Дивіться також Глава Пентагону та генсек НАТО похвалили Україну на тлі підготовки до контрнаступу

Путінська тактика спрацювала проти нього

Він думав, що Україна не дасть відсіч, але Україна міцна за підтримки своїх партнерів. Путін думав, що наша єдність зруйнується, але жорстока війна, яку розпочала Росія, лише зблизила нас,

– сказав міністр оборони США.

Крім того, Остін також привітав нового члена НАТО, Фінляндію, у Рамштайні та нагадав, що незабаром до Альянсу доєднається ще одна країна.

"Я зауважу, що Фінляндія, яка вже давно бере участь у цій контактній групі, сьогодні тут як новий союзник по НАТО. Підозрюю, що Швеція незабаром прийде за нею", – припустив Остін.

Він констатував, що такі процеси роз'яснюють ситуацію ще більше. Адже розширення НАТО – це не причина, а результат війни, розв'язаної Путіним.

Чергова зустріч "Рамштайну": результати