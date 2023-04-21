Будут подрываться на минных полях: оккупант жалуется на конфискацию авто на блокпостах Луганщины

Захватчикам нигде нет покоя. Даже на временно оккупированных территориях. Так, стало известно о том, что у них массово отбирают автомобили на блокпостах Луганской области.

Об этом жалуются сами оккупанты. Один из них выложил в сеть сообщение о том, что на блокпостах так называемой "ЛНР" у военных отбирают автомобили.

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Арестовали сотни автомобилей

Так, оккупант рассказал о том, что на днях на Золотом изъяли около двух сотен автомобилей. Он отметил, что приказ о конфискации издал сам командующий 2-м армейским корпусом "ЛНР".

Если же военнослужащие хотят передвигаться по псевдореспублике, то должны использовать только грузовики. Он отметил, что можно также использовать УАЗы как "жест доброй воли". По крайней мере, на Лисичанском направлении это позволили.

Что стало причиной

Оккупант, который, похоже, тоже военнослужащий, попытался разобраться в этом вопросе. Он выяснил, что на днях под Лисичанском какой-то бесшабашный осмелился обогнать на легковушке луганского главнокомандующего. Более того, бытует легенда, что он его даже подрезал.

Вполне логично возмущение великого человека такой наглостью маленького человечка. И вот, как карательное мероприятие, полный паралич движения военнослужащих по мелким бытовым вопросам на Лисичанском направлении,

– жалуется он.

Захватчик уже нашел альтернативу. По его словам, следует дождаться, когда станет более сухой погода. Тогда можно будет объезжать блокпосты по полям, к примеру, минным.

Интересно, что никто не знает, что это за загадочный командующий такой. Оккупант жалуется, что все "как за шпаргалкой отвечают – дагестанец какой-то". Как бы там ни было, а этого так называемого дагестанца во 2-м армейском корпусе, убеждает захватчик, практически ненавидят, хоть и не знают его имени.

Тем временем матери студентов из так называемых "ЛНР" и "ДНР" обратились к Пушилину и Пасечнику. Они попросили вернуть их сыновей, которые были мобилизованы и отправлены на войну еще в феврале 2022 года. Части из них в тот момент было по 17 лет.