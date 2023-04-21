Про це скаржаться самі окупанти. Один із них виклав у мережу допис про те, що на блокпостах так званої "ЛНР" у військових відбирають автомобілі.

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Заарештували сотні автівок

Так, окупант розповів про те, що на днях на Золотому вилучили близько двох сотень автомобілів. Він зауважив, що наказ про конфіскацію видав сам командувач 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Якщо ж військовослужбовці хочуть пересуватися псевдореспублікою, то повинні використовувати лише вантажівки. Він зауважив, що можна також використовувати УАЗи як "жест доброї волі". Принаймні на Лисичанському напрямку це дозволили.

Що стало причиною

Окупант, який, схоже, також є військовослужбовцем, спробував розібратися у цьому питанні. Він з'ясував, що на днях під Лисичанськом якийсь з відчайдухів насмілився обігнати на легковику луганського головнокомандувача. Ба більше, побутує легенда, що він його навіть підрізав.

Цілком логічним є обурення великої людини таким нахабством маленького чоловічка. І ось, як каральний захід, повний параліч руху військовослужбовців з дрібних побутових питань на Лисичанському напрямку,

– бідкається він.

Загарбник уже знайшов альтернативу. За його словами, слід дочекатися, коли стане сухішою погода. Тоді можна буде об'їжджати блокпости полями, до прикладу, мінними.

Цікаво, що ніхто не знає, що ж це за загадковий командувач такий. Окупант скаржиться, що всі "як за шпаргалкою відповідають – дагестанець якийсь". Хай там як, а цього так званого дагестанця у 2-му армійському корпусі, переконує загарбник, практично ненавидять, хоч і не знають його імені.

Тим часом матері студентів з так званих "ЛНР" і "ДНР" звернулися до Пушиліна та Пасічника. Вони попрохали повернути їхніх синів, яких мобілізували та відправили на війну ще в лютому 2022 року. Частині з них на той момент було по 17 років.