Як зазначають у партизанському руху "Атеш", російські спецслужби постійно намагаються обдурити їх. Роблять це для того, щоб вивідати плани українців у тилу. Але реальність така: кмітливості ворогові бракує, а його потуги – справжнє жалюгіддя.

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Жалюгідна спроба провалилася

Окупанти хотіли нашим партизанам буцімто здати "секрет" (сховок) спецназівців росгвардії. Загарбники, у прагненні втертися в довіру, думали, що наші захисники в тилу купляться на цей дешевий цирк.

Детальніше пояснимо, що ж сталося. Окупанти вирішили виїхати у село Червоне Поле, що на Запоріжжі. Від лінії фронту цей населений пункт відділяють близько 80 кілометрів. Там вони вирішили облаштувати буцімто секретний сховок росгвардії. Власне, його локацію мали здати українським партизанам, щоб запевнити, що – свої.



Село Червоне Поле розташоване за 80 кілометрів від лінії фронту / Скриншот

На щастя армія окупантів не дуже підкована у військовій справі. І тому проґавили деякі деталі у своїй інформаційній диверсії,

– кажуть в "Атеші".

Мовиться про те, що:

"секрети" (сховки) ніхто не ховає глибоко в тилу;

як правило, спецназ росгвардії займається відбиранням будинків у місцевих або мешкають десь у готелях, але точно не обирають для цього якісь хати в тилу, де сплять на кариматах;

за словами наших партизанів, відповідні постановки організовують для того, щоб не їхати на передок.

Росіяни хотіли втертися у довіру українських партизанів / Фото руху "Атеш"

А ще наші партизани спитали у росіян: "Хлопці, ну чому така чиста кімната?". Їх також здивувала наявність гранатомета. Адже гранатомети стріляють на відстань кілька сотень метрів, але аж ніяк не кілька десятків.



А ось і локація цього так званого "секрету" / Скриншот

"Жалюгідна спроба, нешановні! – наголошують в "Атеші".

Зауважимо, що українські партизани, попри всі труднощі, продовжують протистояти окупантам. Як зауважив координатор руху "Жовта стрічка", найскладніше працювати на Донбасі та в Маріуполі. Причини дві – примусова мобілізація та гуманітарна катастрофа. Слід розуміти, що на цих територіях люди побоюються зайвий раз виходити на вулицю.