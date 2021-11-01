Лобода в новом клипе показала, что происходит после любви

Сингл Americano на сегодняшний день прослушали больше 7 миллионов человек. Теперь звезда представила клип на новую песню.

Певица Светлана Лобода в первый день ноября презентовала клип на сингл Americano.

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Как происходили съемки

К выходу был уже готов другой трек, но как это часто бывает, ко мне вдруг приходит Americano и я понимаю, что планы меняются. И это именно та песня, которую я хочу выпускать именно сейчас,

– рассказала она.

Светлана Лобода выпустила новый клип / Фото пресс-службы певицы

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Режиссером выступил амбициозный Инди Хаит.

Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество как неизбежность. Все мы - заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца,

– объяснили создатели атмосферу клипа.

Светлана Лобода представила новый клип / Фото пресс-службы певицы:

Как сообщает артистка, подготовка длилась не более недели, а за два дня до съемок, Лобода нашла главного героя видео, который смог передать глазами атмосферу осени, как метафору уходящих чувств.

Лобода показала клип Americano: смотрите видео