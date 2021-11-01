Співачка Світлана Лобода у перший день листопада презентувала кліп на сингл Americano.

Читайте Зірковий бліц: Лобода розповіла про материнство, мрії та найбільший стереотип

Як відбувалися зйомки

До виходу був готовий інший трек, але як це часто буває, до мене раптом приходить Americano і я розумію, що плани змінюються. І це саме та пісня, яку я хочу випускати саме зараз,

– розповіла вона.

Світлана Лобода випустила новий кліп / Фото пресслужби співачки

Не проґавте Співачка Світлана Лобода знову приїхала в Україну: фотофакт

Режисером виступив амбітний Інді Хаїт.

Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність як неминучість. Усі ми – заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт серця,

– пояснили творці атмосферу кліпу.

Світлана Лобода представила кліп / Фото пресслужби співачки:

Як повідомляє артистка, підготовка тривала не більш ніж тиждень, а за два дні до зйомок, Лобода знайшла головного героя відео, який зміг передати очима атмосферу осені, як метафору почуттів.

Лобода показала кліп Americano: дивіться відео