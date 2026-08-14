Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, что именно поразило представителей Lockheed Martin в Украине и на каких условиях компания готова работать здесь. Речь идет о защите предприятий от воздушных атак, технологической безопасности и тщательном контроле персонала.
Что впечатлило Lockheed Martin в Украине?
После визита в Киев представители Lockheed Martin, по словам Пинкуса, встретились с Дональдом Трампом и подробно рассказали ему о возможностях Украины. Больше всего их заинтересовали не производственные мощности или опыт, оставшийся еще с советских времен, а способность украинских специалистов быстро создавать новые решения и совершенствовать технологии.
Они вернулись из Киева, встретились с Трампом и с восторгом рассказывали, какие возможности есть у Украины. Главный акцент был сделан на интеллектуальном потенциале украинцев. Это дороже любого оборудования – украинцы умеют изобретать,
– рассказал Пинкус.
Именно этот потенциал, по его словам, делает производство в Украине интересным для американской компании. В то же время передача технологий требует системы защиты, которая не будет ограничиваться только ПВО. Речь идет о безопасности самого предприятия, защите технологий внутри него и тщательной проверке людей, которые будут иметь доступ к производству.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Lockheed Martin заявляет: мы передадим технологии только при условии, что Украине будет обеспечена безопасность. Необходима бесполетная зона, трех-, четырех- или пятиуровневая защита, технологическая и техническая безопасность, а также проверка персонала,
– пояснил республиканец.
Такий завод, по мнению Пинкуса, должен работать именно в Украине, а не в Польше или Германии. Вместе с технологиями украинские специалисты могли бы получать знания, необходимые для производства не только ракет, но и других видов вооружения, в которых нуждается государство.
Украина может стать центром ВПК Европы
Сотрудничество с Lockheed Martin, по словам Пинкуса, может стать частью гораздо более широкого плана. В США рассматривают Украину как страну, способную превратиться в один из главных оборонно-промышленных центров Европы, где будут не только выпускать американское вооружение, но и развивать собственные технологии.
Трамп хочет перенести акцент с Великобритании, Германии и Франции на Украину. Именно Украина должна стать таким оборонным "зонтичным" центром для остальной Европы,
– утверждает Пинкус.
На решение Белого дома могут повлиять и сами американские оборонные компании. У Lockheed Martin есть свои сторонники в Конгрессе, которые отстаивают интересы компании, а требование не просто передать технологии, но и гарантировать их защиту совпадает с позицией части республиканцев, выступающих за комплексную поддержку Украины.
Для Трампа это уже вопрос, который нужно решать, и в Конгрессе есть люди, которые эту позицию поддерживают,
– пояснил республиканец.
Пинкус считает, что успех Украины может иметь для Трампа и внутриполитическое значение, поэтому Вашингтон в конечном итоге будет заинтересован в результативном сотрудничестве. В то же время помощь уже поступает: ракеты для Patriot, по его словам, поставляются, но нынешних объемов недостаточно для нужд Украины.
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