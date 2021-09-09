Так Эльдегериев рассказал, что в северных широтах можно будет выращивать те сельскохозяйственные культуры, которые ранее здесь не могли расти.

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Спецпредставитель Путина нашел и недостатки в изменениях климата

Правда, на этих территориях пока нет необходимой инфраструктуры – ни дорог, ни портов, чтобы вывозить готовую продукцию.

Спецпредставитель Путина также заметил, что и "минусов" в глобальном потеплении хватает. Речь, в частности, о деградации почв.

Генсек ООН призвал человечество не воевать с природой

Отметим, ранее ученые отметили, что глобальное потепление может превратить будущее существование человечества в кадры из постапокалиптических фильмов. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал человечество не воевать с природой. По мнению Гутерреша, все страны знают о проблемах и обладают инструментами их решения.

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Это важно! Лето 2021 года стало самым жарким в Европе. Изменение климата спровоцировало как засуху, так и наводнения. На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру – +48,8 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал Афинам – +48 градусов.