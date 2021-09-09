Так Ельдегеріев розповів, що у північних широтах можна буде вирощувати ті сільськогосподарські культури, які раніше тут не могли рости.

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Спецпредставник Путіна таки знайшов і недоліки у змінах клімату

Щоправда, на цих територіях поки немає необхідної інфраструктури – ані доріг та портів, щоб вивозити готову продукцію.

Спецпредставник Путіна згодом таки зауважив, що й "мінусів" у глобальному потеплінні вистачає. Мовиться, зокрема, про деградацію ґрунтів.

Генсек ООН закликав людство не воювати з природою

Зазначимо, раніше вчені наголосили, що глобальне потепління може перетворити майбутнє існування людства на кадри з постапокаліптичних фільмів. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав людство не воювати з природою. На думку Гутерреша, всі країни знають про проблеми і володіють інструментами їх вирішення.

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Це важливо! Літо 2021 року стало найспекотнішим в Європі. Зміни клімату спровокували як посуху, так і повені. На Сицилії зафіксували найвищу температуру - +48,8 градуса. Попередній рекорд належав Афінам - +48 градусів.