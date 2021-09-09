Так Ельдегеріев розповів, що у північних широтах можна буде вирощувати ті сільськогосподарські культури, які раніше тут не могли рости.
Спецпредставник Путіна таки знайшов і недоліки у змінах клімату
Щоправда, на цих територіях поки немає необхідної інфраструктури – ані доріг та портів, щоб вивозити готову продукцію.
Спецпредставник Путіна згодом таки зауважив, що й "мінусів" у глобальному потеплінні вистачає. Мовиться, зокрема, про деградацію ґрунтів.
Генсек ООН закликав людство не воювати з природою
Зазначимо, раніше вчені наголосили, що глобальне потепління може перетворити майбутнє існування людства на кадри з постапокаліптичних фільмів. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав людство не воювати з природою. На думку Гутерреша, всі країни знають про проблеми і володіють інструментами їх вирішення.