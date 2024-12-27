В эфире 24 Канала совладелец военной компании Rovertech Борис Дрожак рассказал, как родился роботизированный комплекс "Змей" и каковы его основные особенности.

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Как возникла идея создать "Змея"

Совладелец военной компании Rovertech отметил, что "Змея" разрабатывали специально для снайпера с позывным "Борода", которому нужно было что-то, чтобы он не так рисковал жизнью во время выполнения боевых задач.

Через своих кумовьев и знакомых он сделал так, чтобы появилась целая компания и теперь Украина имеет разминировщика, аналогов которому в мире еще не видели. Так все началось и дошло до того, что сейчас мы изготавливаем большое количество и разминировщиков, и логистических платформ,

– сказал Дрожак.

По его словам, основная задача Rovertech – обеспечить подразделения средствами, благодаря которым украинским военным не нужно рисковать жизнью. Сейчас компания производит три продукта, два из которых – разминировщик и логистическая платформа.

"Условно есть какая-то река, до нее россияне дистанционно минируют территорию. Чтобы украинские военные могли делать какие-то операции надо, чтобы каждый раз кто-то проходил всю эту территорию и расчищал. Там разминировщик постоянно работает", – отметил совладелец военной компании Rovertech.

Особенности логистической платформы

Однако разминировщик не имеет такой эффективности, как логистическая платформа. Согласно техническим характеристикам робот может перевозить на себе около 500 килограммов. Тяговое усилие 700 килограммов, а скорость 10 километров в час.

Количество рейсов за день, которые он может сделать, и провизии, которую может доставить, просто огромное. Ему не страшно попасть на мину. Он проходит по болоту. Кроме того, "Змей" бронированный и на него не работают сбросы,

– добавил Дрожак.

Rovertech планирует масштабировать производство "Змея" до более 50 единиц ежемесячно, чтобы удовлетворить потребности украинских защитников.

Кроме этого, Украина активно разрабатывает собственные ракеты. Всего за полтора года наши инженеры сделали ракету "Трембита".