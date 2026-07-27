После удара по Wildberries: партизаны показали логистические центры Крыма, которые могут быть уничтожены

Партизаны обнародовали список крупных логистических и складских центров во временно оккупированном Крыму, которые российские войска используют для обеспечения своей военной логистики. Активисты утверждают, что после удара по сортировочному центру Wildberries следующей целью могут стать составы IC Logistics в Симферополе.

Об этом пишет партизанское движение "Отпор" .

Какие объекты в Крыму могут оказаться под ударом?

В сообщении говорится, что команда движения проанализировала основные логистические хабы на полуострове. По утверждению активистов, уничтожение этой инфраструктуры может существенно усложнить поставку российской группировки войск на южном направлении.

По информации "ОТПОРа", на территории Крыма функционируют пять крупных логистических хабов, которые кроме гражданского назначения используются и в военных целях. Один из них – сортировочный центр Wildberries в Симферополе – уже был поражен во время атаки беспилотников в ночь на 24 июля.

Среди других крупных складских комплексов, которые, по данным движения, используются оккупантами, названы:

Почта России;

ОРЦ "ПУД";

IC Logistics.

Активисты заявили, что, по их мнению, следующей целью могут стать склады компании IC Logistics в Симферополе. В этой связи движение "ОТПОР" призвало гражданское население воздержаться от нахождения вблизи указанных логистических объектов и складских территорий.



Движение сопротивления показало логистические ценры в Крыму / Фото из телеграмм-канала "Отпор"

Напомним, российский маркетплейс Wildberries временно приостановил работу двух логистических центров – в Краснодаре и Невинномыске – после атаки беспилотников.

По предварительным данным, в Краснодаре пострадали три человека, которых госпитализировали, а в Невинномыске травмировались еще пятеро, однако госпитализация им не понадобилась. Работников склада в Невинномыске эвакуировали. После атаки компания разрешила продавцам перенаправлять товары в другие логистические центры, а также временно отменила плату за хранение продукции на поврежденных складах.