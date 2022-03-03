Логистический гуманитарный хаб заработал на Закарпатье
Источник:Укрзалізниця
Западные регионы страны активно помогают в борьбе с российскими оккупантами. На Закарпатье Укрзалізниця открыла логистический гуманитарный хаб.
Груз оттуда будет доставлять и "Укрзалізниця". Хаб работает на базе завода Еврокар.
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Как работает хаб
Центр по доставке гуманитарных грузов принимает помощь от стран Евросоюза.
Власти Закарпатской области совместно с Укрзалізницею организовывают ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны,
– говорится в сообщении перевозчика.
В Укрзализниці подчеркивают, что локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездный путь двух видов – европейского и украинского образца. Расстояние от границы с Венгрией 1,5 километра, со Словакией – 2 километра. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба уже отправился в Харьков.
Среди важных типов грузов есть:
- лекарства,
- средства гигиены,
- продукты питания длительного хранения,
- одежду,
- бутылированная вода,
- детские продукты (еда, подгузники и т.п.),
- спальные мешки и карематы.
- Просят предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.
Контактный телефон для тех, кто хочет направить груз: +380 50 96 12 607
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