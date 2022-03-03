Логистический гуманитарный хаб заработал на Закарпатье

3 марта 2022 , 22:15
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Источник:

Укрзалізниця

Западные регионы страны активно помогают в борьбе с российскими оккупантами. На Закарпатье Укрзалізниця открыла логистический гуманитарный хаб.

Груз оттуда будет доставлять и "Укрзалізниця". Хаб работает на базе завода Еврокар. 

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Как работает хаб

Центр по доставке гуманитарных грузов принимает помощь от стран Евросоюза. 

Власти Закарпатской области совместно с Укрзалізницею организовывают ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны,
– говорится в сообщении перевозчика.

В Укрзализниці подчеркивают, что локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездный путь двух видов – европейского и украинского образца. Расстояние от границы с Венгрией 1,5 километра, со Словакией – 2 километра. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба уже отправился в Харьков.

Среди важных типов грузов есть:

  • лекарства,
  • средства гигиены,
  • продукты питания длительного хранения,
  • одежду,
  • бутылированная вода,
  • детские продукты (еда, подгузники и т.п.),
  • спальные мешки и карематы.
  • Просят предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.

Контактный телефон для тех, кто хочет направить груз: +380 50 96 12 607


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Автор: Оксана Княжик