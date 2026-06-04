Это переломный момент, – ирландский журналист рассказал, как ВСУ перехватывают инициативу на Юге

Украинские удары впервые за время полномасштабного вторжения системно заблокировали ключевую логистическую трассу от Ростова-на-Дону в Крым, которую Россия считала недосягаемой. Вследствие этого стало возможным выжигание вражеских колонн и подразделений на правом берегу Днепра, которые годами терроризировали гражданское население.

Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон объяснил 24 Каналу, что из-за невозможности подвезти воду, еду и подкрепление участок фронта в оккупированных Олешках стал полностью уязвимым.

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Почему оккупанты теряют контроль над логистикой на Юге Украины?

Последние несколько лет Россия вела войну, веря, что места в глубоком тылу, далеко от линии фронта, являются недосягаемыми, поэтому их не защищали. Это логистические маршруты, цепи снабжения и командные центры. Украинцы начали впервые бить по этим местам. Однако в России нет достаточно систем ПВО, чтобы защитить все свои территории.

Линия фронта огромная, а россияне сосредоточены на защите резиденций Путина. Эта трасса проходит через всю оккупированную территорию, Мариуполь и Мелитополь. Это был основной маршрут снабжения российской армии последние несколько лет. Еще прошлым летом обычные россияне ехали по той дороге на отдых в Крым и публиковали видео. Сейчас она закрыта на ремонт. Украинцы закрыли эту дорогу,

– объяснил Робертсон.

Россияне публикуют видео, на которых их машины горят и видно сожженные колонны вдоль дорог. Кроме того, последнее время украинские силы системно уничтожают российские подразделения дронов, в том числе и в оккупированных Олешках. Теперь оккупантам невозможно подвести новые запасы или перебросить людей.

То же самое происходит на оккупированном Россией южном берегу напротив Никополя. По словам журналиста, это создает критические проблемы с логистикой в районах, где россияне фактически организовывали "человеческое сафари".

"Это важный переломный момент, и российские военные блогеры буквально сходят с ума из-за этого. Несколько дней назад я писал, что они боятся, что украинцы могут начать контрнаступление, сесть в лодки и провести десантную операцию через Днепр, потому что этот участок теперь настолько незащищен, что туда невозможно ничего доставить. Россияне этого не ожидали, поэтому это замечательное начало лета", – подчеркнул Робертсон.

Что еще известно о ситуации на оккупированных территориях?

С момента оккупации Запорожской АЭС Россией информация о состоянии дел на объекте стала крайне дефицитной и строго дозированной, хотя на самом деле ситуация там стремительно ухудшается. Журналист Робертсон, который недавно посетил Никополь, отметил, что захватчики используют территорию атомной станции как плацдарм для запуска беспилотников по мирным населенным пунктам.

Он отметил, что падение дрона вблизи атомного реактора грозит радиоактивной утечкой и катастрофой глобального уровня. Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС критически упал уровень воды, что существенно усложнило охлаждение реакторов, а украинский персонал, который обеспечивает жизнедеятельность станции, подвергается постоянным допросам и пыткам.