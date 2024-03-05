Таким образом враг пытается перестраховать свою логистику от огневого контроля со стороны ВСУ. Это 24 Каналу отметил майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Захватчики возобновили работы

Алексей Гетьман отметил, что россияне строят дополнительную рокадную дорогу. Кроме Крымского моста, есть еще одна железная дорога Волноваха – Токмак – Джанкой и через Мелитополь. Ее невозможно объехать.

Через Крымский мост и эту железную дорогу оккупанты перевозят 90% логистики во временно оккупированный Крым, а также для группировки "Днепр" в Херсонской области. Поэтому для врага очень опасно, если украинские защитники будут контролировать эти объекты огнем.

Им нужно как-то подстраховаться. Оккупанты делают такую условную объездную дорогу максимально далеко от линии фронта, почти вдоль Азовского побережья. Было известно еще полгода назад, что они пытаются это делать. Сейчас, я так понимаю, возобновились эти работы,

– объяснил майор запаса.

Половину логистики врага ВСУ контролируют огнем от Роботино до Токмака и могут все обстреливать. Захватчики это понимают, поэтому туда особо ничего не возят.

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