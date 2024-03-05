У такий спосіб ворог намагається перестрахувати свою логістику від вогневого контролю з боку ЗСУ. Це 24 Каналу зауважив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Загарбники поновили роботи

Олексій Гетьман зазначив, що росіяни будують додаткову рокадну дорогу. Крім Кримського моста, є ще одна залізниця Волноваха – Токмак – Джанкой і через Мелітополь. Її неможливо об'їхати.

Через Кримський міст та цю залізницю окупанти перевозять 90% логістики до тимчасово окупованого Криму, а також для угрупування "Дніпро" у Херсонській області. Тому для ворога дуже небезпечно, якщо українські захисники будуть контролювати ці об’єкти вогнем.

Їм потрібно якось підстрахуватися. Окупанти роблять таку умовну об'їзну дорогу максимально далеко від лінії фронту, майже вздовж Азовського узбережжя. Було відомо ще пів року тому, що вони намагаються це робити. Зараз, я так розумію, поновилися ці роботи,

– пояснив майор запасу.

Половину логістики ворога ЗСУ контролюють вогнем від Роботиного до Токмака та можуть все обстрілювати. Загарбники це розуміють, тому туди особливо нічого не возять.

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