С логистикой у оккупантов не все хорошо, они уже ищут боеприпасы в других странах, – ВСУ

Россияне постоянно отправляют новое "пушечное мясо" в Украину. В противном случае они не могут продолжать бои высокой интенсивности.

Это единственный экстенсивный путь, который у них остался, чтобы выматывать нашу оборону. Об этом 24 Канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Дела плохи

Как подчеркивает спикер ВСУ, сегодня российские солдаты являются заложниками решений своего военно-политического руководства, которое стратегически ошиблось в начале войны.

"С логистикой у них уже не все хорошо, как, например, было летом. Тогда они могли позволить себе роскошь поливать нас артиллерийским огнем днем и ночью по всей ширине фронта", – отмечает Череватый.

К сожалению, добавляет он, сейчас интенсивность тоже достаточно велика, но они сконцентрировались только на определенных участках.

Мы делаем все, чтобы оккупанты имели все меньше логистических возможностей. Они уже запрещают разгружать артиллерийские снаряды в больших объемах ближе 100 километров,

– отмечает Череватый.

Захватчики пытаются рассредоточивать полевые склады, однако ВСУ умело их уничтожают. Так, за прошедшие сутки на Лиманском направлении были уничтожены два артиллерийских состава и один состав горюче-смазочных материалов.

"У них уже есть тенденция к определенному снарядному ограничению. Они везут боеприпасы из дальних регионов России и ищут их в других странах, потому что война невероятной интенсивности, фактически, как Вторая мировая по вылету снарядов. Следовательно, россиянам нужно их пополнять", – резюмировал Череватый.

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