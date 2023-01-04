С логистикой у оккупантов не все хорошо, они уже ищут боеприпасы в других странах, – ВСУ
Россияне постоянно отправляют новое "пушечное мясо" в Украину. В противном случае они не могут продолжать бои высокой интенсивности.
Это единственный экстенсивный путь, который у них остался, чтобы выматывать нашу оборону. Об этом 24 Канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
К теме Российские олигархи создают частные армии для гражданской войны, – Пионтковский
Дела плохи
Как подчеркивает спикер ВСУ, сегодня российские солдаты являются заложниками решений своего военно-политического руководства, которое стратегически ошиблось в начале войны.
"С логистикой у них уже не все хорошо, как, например, было летом. Тогда они могли позволить себе роскошь поливать нас артиллерийским огнем днем и ночью по всей ширине фронта", – отмечает Череватый.
К сожалению, добавляет он, сейчас интенсивность тоже достаточно велика, но они сконцентрировались только на определенных участках.
Мы делаем все, чтобы оккупанты имели все меньше логистических возможностей. Они уже запрещают разгружать артиллерийские снаряды в больших объемах ближе 100 километров,
– отмечает Череватый.
Захватчики пытаются рассредоточивать полевые склады, однако ВСУ умело их уничтожают. Так, за прошедшие сутки на Лиманском направлении были уничтожены два артиллерийских состава и один состав горюче-смазочных материалов.
"У них уже есть тенденция к определенному снарядному ограничению. Они везут боеприпасы из дальних регионов России и ищут их в других странах, потому что война невероятной интенсивности, фактически, как Вторая мировая по вылету снарядов. Следовательно, россиянам нужно их пополнять", – резюмировал Череватый.
Потери россиян в Макеевке поражают / ВСУ насыпают под Бахмутом / Оккупанты слабеют: смотрите видео
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в циничной войне, которую она развязала против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.
- По состоянию на 3 января ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Эти данные не окончательны, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Российская армия теряет в Украине немало своей техники. С начала февраля украинские военные уничтожили: 3 036 танков, 6 100 боевых бронированных машин, 2 033 артиллерийских систем, 424 РСЗО, 214 средств ПВО, 283 самолета, 270 вертолетов, 1 839 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 735 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 181 единицу специальной техники.