В районе ЗАЭС объявили о временном локальном перемирии – МАГАТЭ

В субботу, 5 сентября, Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС. Это решение было принято для того, чтобы украинские специалисты смогли провести ремонтные работы.

Это уже не первый случай подобного перемирия. О его деталях сообщило МАГАТЭ.

Что известно о перемирии?

Утром 5 сентября вступило в силу локальное перемирие вокруг Запорожской АЭС. Во время временного прекращения огня украинские специалисты проведут ремонт станции и восстановят подачу электроэнергии на нее. Перед началом восстановительных работ саперы должны разминировать прилегающую территорию.

В МАГАТЭ сообщили, что в результате боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа станция потеряла соединение с единственной линией электропередачи – 330-киловольтной линией "Фероплавна-1". С тех пор Запорожская АЭС использовала аварийные дизель-генераторы для охлаждения своих шести реакторов и бассейнов выработанного топлива.

Сейчас на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней ей грозит полное отключение электроснабжения, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение или не удастся доставить дополнительные запасы топлива на объект, расположенный в зоне активных боевых действий,

– заявили в организации.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в целях обеспечения ядерной безопасности. Он добавил, что это уже седьмое подобное перемирие вблизи ЗАЭС за время конфликта (именно так дипломат назвал российско-украинскую войну).

Напомним, что 29 августа в МАГАТЭ заявили, что запасов дизельного топлива для станции хватит примерно на 10 дней. Рафаэль Гросси подчеркивал необходимость как можно скорее восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС или обеспечить дополнительные поставки топлива.