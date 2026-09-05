Це вже не перше подібне припинення вогню. Про його деталі повідомило МАГАТЕ.

Що відомо про перемир'я?

Вранці 5 вересня набуло чинності локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС. Під час тимчасового припинення вогню українські фахівці проведуть ремонт станції та відновлять постачання електроенергії до неї. Перед початком відновлювальних робіт сапери мають розмінувати прилеглу територію.

У МАГАТЕ повідомили, що внаслідок бойових дій на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з’єднання з єдиною лінією електропередач – 330-кіловольтною лінією "Фероплавна-1". З того часу Запорізька АЕС використовувала аварійні дизель-генератори для охолодження своїх шести реакторів та басейнів вичерпаного палива.

Зараз на станції закінчуються запаси дизельного палива, і протягом кількох днів їй загрожує повне відключення електропостачання, якщо не буде відновлено зовнішнє електропостачання або не вдасться доставити додаткові запаси палива на об’єкт, розташований у зоні активних бойових дій,

– заявили в організації.

Рафаель Гроссі підкреслив, що сторони конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ задля забезпечення ядерної безпеки. Він додав, що це вже сьоме подібне перемир'я поблизу ЗАЕС під час конфлікту (саме так дипломат назвав російсько-українську війну).

Нагадаємо, що 29 серпня у МАГАТЕ заявили, що запасів дизельного палива для станції вистачить приблизно на 10 днів. Рафаель Гроссі наголошував на необхідності якнайшвидше відновити зовнішнє живлення ЗАЕС або забезпечити додаткові поставки пального.