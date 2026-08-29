Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на необхідності якнайшвидше відновити зовнішнє живлення ЗАЕС або забезпечити додаткові поставки палива.

Що відомо про критичну ситуацію на ЗАЕС?

Запорізька АЕС продовжує залишатися без зовнішнього електропостачання після пошкодження останньої доступної лінії Феросплавна-1. Її було втрачено 20 серпня через військові дії на північному березі Дніпра.

Відтоді станція використовує кілька аварійних дизель-генераторів, які забезпечують електроенергією системи, необхідні для підтримки ядерної безпеки. Зокрема, генератори живлять насоси, що забезпечують охолодження шести реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

МАГАТЕ стежить за запасами дизельного палива на майданчику. За інформацією, яку станція передала агентству, зараз його вистачає приблизно на 10 днів роботи.

Це відповідає мінімальній нормативній вимозі, однак тривала залежність від дизель-генераторів створює додаткові ризики для ядерної безпеки. У МАГАТЕ наголошують, що необхідно забезпечити стабільні поставки палива або якнайшвидше повернути зовнішнє електроживлення.